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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الإثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 31,027.86 نقطة. 

كما هبط  مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.42%، وصولًا إلى مستوى 2,966.43 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.08% وصولًا لمستوى 6,119.44 نقطة.

وانخفض  مؤشر EGX30capped بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 38,128.15 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.09%، مسجلًا 13,445.3 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.86%، وصولًا إلى 7,296.93 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 10,392.83 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم