محافظ المنوفية يتفقد محطة رفع صرف صحي كفر سنجلف القديم بـ36 مليون جنيه

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور ، رافقه خلالها المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمدخل الباجور البحرى بطول 1كم ، واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير حيث تم الأنتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك والأعمدة الديكورية "، ووجه المحافظ بضرورة التوسع وتكثيف زراعة أشجار " بونسيانا" والمساحات الخضراء والبلاط المضئ للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي ،وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن.

وتضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مشروع صرف صحي كفر سنجلف القديم بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه ، والذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد لخدمة 18 ألف نسمة ،و استمع المحافظ إلي شرح تفصيلى عن الأعمال الإنشائية بالمحطة ومكوناتها ونسب التنفيذ ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية بنسبة 95% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 95% وشبكات الانحدار بطول إجمالي7 كم بنسبة 90% وكذا خط الطرد بطول إجمالي 2،5 كم بنسبة 100%، وجارى التجهيز لبدء تجارب التشغيل للمحطة تمهيداً لافتتاحها قريبا، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتسريع معدلات الأداء وتذليل المعوقات لسرعة دخولها الخدمة .

وقد أكد محافظ المنوفية على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

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