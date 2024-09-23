محافظ المنوفية يتفقد المقر الإداري الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، مستجدات الأعمال الإنشائية بالمقر الإداري الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق حي شرق شبين الكوم والمقام على مساحة 1200م2، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، والدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي ، الدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الأولى ومسؤول اللجان التخصصية ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للمشروع ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن حجم الأعمال واطلع على ماكيت المشروع والذى يتم على مرحلتين الأولى إنشاء الهيكل الخرساني وتم الانتهاء بالكامل من المباني ، والثانية أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية حيث جارى إعداد التصميمات الخاصة بالتشطيبات وفقاً لمعايير الجودة والأمان ، وأشار رئيس الشركة إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بالمشروع ويتكون من أرضى و (7) أدوار علوية وجراج سيارات ويشمل كافة الإدارات المتنوعة من ( قطاعات التشغيل والصيانة والموارد البشرية والقطاع التجاري ، الادارة العامة للمشروعات ، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتوعية ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ) ، فضلا عن توفير غرف إدارية للخط الساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، واكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي يساهم وبشكل ملحوظ في تحسين جودة الخدمات.

كما تابع محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لتغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد تمهيداً لإقامة محور مرورى جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق "بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة، حيث تم الانتهاء من تغطية 600م بالمصرف ، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بتسريع وتيرة الأعمال والعمل بالتوازي في الرصف والتجميل وإنشاء الجزيرة الوسطى مع أعمال التغطية لسرعة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.

فيما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمبنى التأمين الصحي الجديد " مبنى تحسين البيئة سابقا" بعد تخصيصه لصالح هيئة التأمين الصحي بشارع سعد زغلول بحي شرق ، للوقوف على مدى آلية العمل والتأكد من تحسين جودة الخدمة المقدمة ومدى مساهمته في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى التأمين والذى يقدم خدمات لثلاث لجان طبية " لجنة القلب للكبار- لجنة القلب للأطفال- علاج ضعف عضلة القلب" ، وأجرى المحافظ حواراً مع المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة وتوافر الأدوية من اجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم والحد من آلامهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

وقد أكد محافظ المنوفية على أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن كاهل مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة ، حيث تم تخصيص العديد من المقرات الإضافية الجديدة لمنظومة التأمين بمراكز منوف وتلا وقويسنا وسرس الليان وأحياء شرق وغرب شبين الكوم واستغلالها كصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، وكذا فتح عيادات إضافية تضم تخصصات طبية متنوعة لخدمة المرضى، مؤكداً على أننا نسعى لتحسين خدمة المرضى وتلبية احتياجات ومتطلبات باقي المراكز للمساهمة في تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين تخفيفاً عليهم.

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