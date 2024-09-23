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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة اللبنانية": إصابة 14 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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 أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تفاحتا أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة.


وأوضح المركز - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بركة الجبور في منطقة جزين، كما استهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات حيث هرعت فوق الدفاع المدني والاسعافات.
وأشار إلى أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على المالكية وجبال البطم والمناطق المحيطة أدت إلى إصابة 13 شخصا بجروح طفيفة جدا.
وفي سياق متصل، أغار الطيران الإسرائيلي على مبنى في بلدة طيردبا، واستهدف منزلا في وادي جيلو، كما أغار على المجادل الشعيتية، وبلدة العباسية قضاء صور.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المناطق المحيطة ببصليا في منطقة جزين، وأغار على التلال المقابلة لبلدة طيرفلسيه وعلى أطراف بلدة البرغلية في البساتين على الساحل البحري.

الصحة اللبنانية غارة الاحتلال الإسرائيلي