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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة شخصين للجنايات في قتل سائق توك توك بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت جهات التحقيق إحالة متهمين لمحكمة الجنايات في قتل سائق توك توك وسرقته وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة الزاوية الحمراء .
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى  بطريق في منطقة الزاوية الحمراء  وبفحص بلاغات التغيب والتحري تبين أن المتوفى مبلغ بتغيبه منذ أكثر من يومين . 

وبإجراء التحريات وتتبع خط سير المتوفى تبين أنه خرج من الزاوية الحمراء  واستلقي معه شحصين  استدرجوه إلى منطقة  زراعية

وأضافت التحريات أنه ما إن وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى أوقفوه  انهالوا عليه مجتمعين ضربا وطعنا بأسلحة بيضاء وسرقوا التوك توك و هاتفه المحمول وتركوا غارقا في دمائه.

أجهزة الأمن إحالة شخصين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الزاوية الحمراء العثور على جثة شاب بأسلحة بيضاء