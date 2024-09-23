زكي القاضي: مشاركة منتدى شباب العالم بـ«قمة المستقبل» يصب في صالح برامج التدريب

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ الهدف الأساسي من مشاركة منتدى شباب العالم في «قمة المستقبل» بنيويورك الخاصة بمواجهة التحديات المستقبلية هو خدمة الشباب المصري وإحداث عملية الاتصال بين الشباب على المستوى الدولي، موضحا أنّ المشاركة تعد شهادة اعتماد دولية تضيف الفخر إلى الدولة، كما أنّ المنتدى يحقق استفادة كبيرة للشباب المشاركين من خلال الاتصال مع القادة والزعماء ونقل الخبرات وتعريفهم بالمناخ الدولي وإشراكهم فيه بشكل مباشر بدلا من مجرد القراءة والرؤية.

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ منتدى شباب العالم لديه الكثير من الجهود العظيمة التي تساعده على المشاركة في «قمة المستقبل» بشكل تفاعلي، منتدى شباب العالم نتج عن المؤتمر الوطني للشباب الذي شارك فيه الشباب المصريين خلال 10 سنوات ماضيين، بالتالي البصمة المصرية ستكون ظاهرة في كل التوصيات والاستراتيجيات الخارجة عن «قمة المستقبل».

وتابع، أنّ أدوات التعارف المصرية تعتمد على مد العلاقات مع كافة النظراء المتوقع مقابلتهم في «قمة المستقبل»، مما يعد أمرا ممتازا للغاية ويصب في صالح برامج التدريب والتمويل، فضلا عن عقد شراكات في مختلف المجالات.