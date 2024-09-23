تسبب حركات لا إرادية.. ماهي متلازمة توريت؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الآونة الأخيرة حديث متكرر من متلازمة توريت بعد ظهور شاب مصاب بها يقوم بحركات لا إرادية كانت تسبب له السخرية ويعتقد البعض أنه قاصد القيام بتلك الحركات على سبيل الهزار ولكن مع حديثه عنها اصبح لدى الكثير من الناس الوعي بتلك المتلازمة حتى استضافته عدد من البرامج التلفزيونية وتحدث عنها وعن ما تعرض له بسبب تلك الإصابة في حياته والشارع وهو ما دفعه لنشر فيديوهات على السوشيال ميديا للحديث عن تلك المتلازمة.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المعلومات عن تلك المتلازمة بداية من الأعراض، الأسباب، التشخيص والعلاج وفقا لموقع mayo clinic:



-ماهي متلازمة توريت:

هي اضطراب يشتمل على حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها (حركات لا إرادية) لا يمكن السيطرة عليها بسهولة. على سبيل المثال، يمكن أن ترمش بشكل متكرر، أو ترفع كتفيك، أو تخرج أصواتًا غير اعتيادية أو كلمات مسيئة وتظهر التشنجات اللاإرادية بين سن عامين و15 عامًا، والمتوسط 6 سنوات ويعتبر الذكور أكثر احتمالاً للإصابة بمتلازمة توريت من ثلاث إلى أربع مرات عن الإناث.



-الأعراض:

حركات أو أصوات مفاجئة، ومختصرة، ومتقطعة وهي السمة المميزة لمتلازمة توريت وهي تتراوح ما بين البسيطة إلى الحادة وقد تتداخل الأعراض الحادة بصورة كبيرة مع القدرة على التواصل، والأداء اليومي، ونوعية الحياة.

التشنجات اللاإرادية البسيطة وتتضمن المفاجئة، والمختصرة والمتكررة عددًا محدودًا من مجموعات العضلات.

التشنجات اللاإرادية المعقدة وتشمل هذه الأنماط المحددة، والمتناسقة من الحركات العديد من مجموعات العضلات.

حركات العرات الحركية تبدأ عادة قبل العرات الصوتية ولكن أطياف العرات التي يتعرض لها الأشخاص متنوعة.

تطهر التشنجات في طرف العين، انتفاض الرأس، حركات متكررة ملحوظة، هز الكتف، المشي بنمط معين، سرعة حركة العين، اشارات بذيئة، نفضات الأنف، حركات الفن، القفز، الشخير، السعال، المباح، استخدام كلمات مبتذلة،



-الأسباب:

تزداد او تطهر مع التوتر والقلق.

تزداد مع القلق والتعب.

تحدث أثناء النوم

تسوء في السنوات المبكرة من سن المراهقة.

السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة توريت يعد غير معروف.

قد يحدث هذا الاضطراب المعقد بسبب مزيج من الصفات الموروثة (الجينية) والعوامل البيئية.

قد تلعب المواد الكيميائية في الدماغ التي تنقل نبضات العصب (الناقلات العصبية)، والتي تتضمن الدوبامين والسيروتونين، دورًا.



-متى تزور الطبيب:

يجب أن تعرض طفلك على طبيب الأطفال إذا لاحظت أن طفلك يقوم بعمل حركات أو أصوات لاإرادية.

ليست كل التشنجات اللاإرادية تشير إلى متلازمة توريت. يصاب العديد من الأطفال بتشنجات لاإرادية تختفي بدون تدخل بعد أسابيع أو أشهر قليلة.

كلما أظهر الطفل سلوكًا غير عاديًا، من المهم تحديد السبب واستبعاد المشكلات الصحية الخطيرة.



-عوامل الخطر:

التاريخ العائلي فقد يزيد تاريخك العائلي مع مرض متلازمة توريت أو اضطرابات اللوازم خطر إصابتك بمتلازمة توريت.

الجنس فيعتبر الذكور أكثر احتمالاً للإصابة بمتلازمة توريت من ثلاث إلى أربع مرات عن الإناث.

-المضاعفات:

عادة تؤدي متلازمة توريت إلى حياة صحية ونشطة فعلى الرغم من أن متلازمة توريت تتضمن تحديات مجتمعية وسلوكية تؤذي صورتك الذاتية.

تتضمن الحالات التي لها علاقة بمتلازمة توريت ما يلي: "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الوسواس القهري، اضطراب الاسترسال العقلي، صعوبات التعلم، اضطرابات النوم، الاكتئاب، اضطرابات القلق، الصداع، ومشاكل إدارة الغضب".

-العلاج:

لا يوجد علاج حتى الآن لهذه المتلازمة.

قد يلجأ بعض الناس للعلاج السلوكي والنفسي.

قد يستخدم بعض المصابين ادوية لتقليل القلق والتوتر.