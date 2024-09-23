فى ذكرى ميلاد فيلسوف العامية.. سيد حجاب صاحب الآراء الجريئة

تمر اليوم الإثنين، 23 سبتمبر، الذكرى الـ 84 على ميلاد شاعر العامية الكبير الراحل سيد حجاب، والذى ولد فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر من عام 1940، حيث اشتهر بفيلسوف العامية، وتنبأ بموهبته صلاح جاهين وشكل ثنائيا إذاعيًا مع الأبنودى.

نشأ سيد حجاب بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، والتحق بقسم العمارة فى كلية هندسة جامعة الأسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958.

صلاح جاهين تنبأ بموهبته

عرف سيد حجاب بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية، وصدر أول ديوان شعر له بعنوان "صياد وجنية"،

وتنبأ صلاح جاهين لـ “حجاب” بأنه سيكون "صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية"، وفي إحدى ندوات القاهرة التقى حجاب والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ونشأت بينهما صداقة بعد هذا اللقاء، وشكل ثنائيًا إذاعيًا معه.

قصائده الشعرية والغنائية

صدر لـ سيد حجاب العديد من الأعمال الشعرية والغنائية منها قصيدة الطوفان، قصيدة "سلوا قلبى"، "السلم والكرسى"، "زى الهوا"، ومن أشهر أعماله المسجلة إذاعيًّا وتليفزيونيًّا "قصيدة الطوفان، قصيدة سلوا قلبى، السلم والكرسى، زى الهوا، تتر مسلسل أرابيسك، العائلة، المرسى والبحار، الأيام، عصفور النار، وقال البحر، البحار مندى، الوسية، أميرة فى عابدين، بوابة الحلوانى، ليالى الحلمية، المال والبنون، ، كناريا وشركاه، شرف فتح الباب، الحقيقة والسراب، قاسم أمين".

نجوم تغنوا من أشعاره تغنى العديد من نجوم الفن من اشعار"حجاب"، وذلك بعدما برز فى مجال الأغنية، منهم عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي وصفاء أبو السعود، ثم كتب أغاني لفريق الأصدقاء في ألبومها، ثم أتبعه بألبومين هما "أطفال أطفال" و"سوسة"، بعدها لحن له بليغ حمدي أغنيات لعلي الحجار وسميرة سعيد وعفاف راضى، وقدم معه الحجار "تجيش نعيش"، وكتب لمحمد منير في بداياته أغنية "آه يا بلاد يا غريبة" في أول ألبوم له، ثم أربع أغنيات في ألبومه الثاني، ثم كتب أشعار العديد من الفوازير لشريهان.

ولم يكتفي فيلسوف العامية بكل هذا الابداع الا انه شارك فى إصدار مجلة "جاليرى 68" ونشر بها بعض الدراسات والأشعار، وكتب للأطفال فى مجلتى سمير وميكى فى الفترة من 1964 إلى 1967، من إصداراته الشعرية: صياد وجنية عام 1964، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول عام 1986، مختارات سيد حجاب عام 2005.

جوائز وتقديرات

نال حجاب عدة جوائز منها جائزة كفافيس الدولية عن مجمل أعماله، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

رحيل فيلسوف العامية

رحل الشاعر سيد حجاب عن عالمنا في 25 يناير عام 2017، وبعد رحيله اعلنت زوجته السيدة ميرفت الجسري، عن إطلاق جائزة سيد حجاب في شعر العامية وقالت إن فكرة الجائزة جاءت بمبادرة من الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، تقدم بها إلى أسرة سيد حجاب، بهدف تشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة، موضحة أن إطلاق الدورة الأولى للجائزة، وجاء ذلك تزامنًا مع الذكرى 80 لميلاده واستمرت الجائزة سنويًّا.