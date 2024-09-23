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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير الإسكان يتفقد محطة مياه الشرب بقرية «أبو الريش» قبلي في أسوان

وزير الإسكان يتفقدمحطة
وزير الإسكان يتفقدمحطة مياه الشرب بقرية أبوالريش قبلي بأسوان
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، لتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة مياه الشرب بقرية "أبو الريش" قبلي بأسوان.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، وذلك عقب جولته في عدد من مستشفيات المحافظة، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ويشهد المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وصل إلى محافظة أسوان صباح اليوم الإثنين، وكان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بمطار أسوان.

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