الكونغو الديمقراطية.. تدمير ما لا يقل عن 40 منزلا بسبب الأمطار في "كاساي الشرقية"

أكد مسئولون محليون بمقاطعة (كاساي الشرقية) بوسط الكونغو الديمقراطية، أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير ما لا يقل عن 40 منزلا في إقليم "تشيلينجي" التابع للمقاطعة.



ووفقا لصحف محلية، اليوم الاثنين، أشار المسئولون المحليون إلى أن تدمير هذه المنازل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الخميس الماضي؛ تسبب في تشريد أكثر من 100 شخص وأصبحوا بلا مأوى.. وأضافوا أن الأمطار تسببت في أضرار جسيمة لبعض المراكز الصحية وأدت لانهيار سُقُف خمس مدارس.

وأفادت مصادر محلية أخرى بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضان الجداول والأنهار بالمنطقة الأمر الذي حال دون وصول المزارعين إلى حقولهم.

الإشارة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية شهدت كارثة إنسانية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في مايو من العام الماضي حيث أدت الفيضانات العارمة التي اجتاحت قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي" في إقليم "كاليهي" بمقاطعة "كيفو الجنوبية" إلى وفاة أكثر من 500 شخص؛ فيما اعتبر أكثر من 5 آلاف آخرين في عداد المفقودين إلى جانب تشريد الآلاف.