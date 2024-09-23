غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

شهدت منطقة الزهراني غارات عنيفة آخرها على بلدات الغازية، مغدوشة وقناريت والمنطقة بين عنقون ومغدوشة، بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في جبال البطم، كما أغار على أطراف بلدة زبقين، وأطراف نهر الليطاني والساحل البحري، وشن سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع الغربي وسيارات الإسعاف تتحرك نحو الأماكن المستهدفة.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على جبل صافي في منطقة جزين، كما شن غارة عنيفة على منطقة بين طورا والعباسية، وأغار على الجميجمة والشهابية وحاريص وخربة سلم.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الشعيتية مستهدفا منزلا، كما أغار على أطراف طرفلسية وبدياس وطورا ومعروب، وعلى أطراف البيسارية وعلى كوثرية السياد والنميرية وأطراف قناريت.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات حولا وبلاط وبني حيان، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مفترق القليلة، المعليا والمالكية وادي عين بعال ووادي جيلو، وبلدات قضاء مرجعيون وسهل مرجعيون والخيام والطيبة والعديسة وطلوسة.

كما أغار الطيران الحربي المعادي على التلال المقابلة لبلدة طيرفلسيه وعلى أطراف بلدة البرغلية في البساتين على الساحل البحري، واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مختلف بلدات قضاء مرجعيون حولا ومجدل سلم وبرعشيت وكونين وبليدا وطلوسة ومركبا ووادي الحجير والطيبة وقبريخا وميس الجبل.