استمرار تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير بيئة صحية لأبنائنا الطلاب

وواصلت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة ورفع السفوحة بمحيط المدارس وذلك قبل فتح أبوابها لإستقبال الطلاب ، والتأكد من عدم إفتراش الباعة الجائلين بمحيطها، للحفاظ على جو بيئي صحي والحد من التكدس والزحام ، فضلاً عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظاً على سلامة الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزيتها وذلك قبل بدء العام الدراسي الحالي2024/2025.