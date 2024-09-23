اليوم.. طقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء.

كما يشهد اليوم الأثنين، شبورة مائية خفيفة صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 60 الي 70% للعظمي ومن 38 إلى 40% للصغري.

ولفتت الارصاد الى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 26 درجة.