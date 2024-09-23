"رحلة 404" الفيلم الـ38 المرشح للأوسكار في تاريخ السينما المصرية

انطلقت جائزة الأوسكار منذ عام 1947، وتم ترشح لها أكثر من 35 فيلم مصري حيث كانت البداية مع "باب الحديد" ليصبح أول فيلم عربي وأفريقي يرسل إلى هذه الجائزة، والختام مع فيلم "رحلة 404" للفنانة منى زكي التي حققت نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا.

وعلى الرغم من إرسال أفلام مصرية إلى الأوسكار إلا أنها لم تستطع تحقيق ولا ترشيح واحد إلى الآن، كما قل عدد الأفلام المصرية المشاركة في المنافسة خلال الفترة ما بين عام 1982 إلى عام 2001.

بـ 4 أفلام المخرج يوسف شاهين يتربع على عرش الأوسكار

رشحت 4 أفلام للمخرج يوسف شاهين لجائزة الأوسكار، حيث كانت البداية عام 1958 بفيلم "باب الحديد"، ثم في عام 1979 رشح فيلم "إسكندرية ليه" للمخرج يوسف شاهين، ليعود المخرج يوسف شاهين بعد ثماني سنوات للترشح بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" في عام 1990، ويشارك مرة أخرى المخرج يوسف شاهين بفيلم "المصير" في عام 1997.

أفلام مصرية تم ترشيحها للأوسكار

وفي 1959 رشحت مصر فيلم "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات، وفيلم "المراهقات" في 1960 للمخرج أحمد ضياء الدين، وفي عام 1961 رشح فيلم "وإسلاماه" للمخرجان إنريكو بومبا و أندرو مارتون، وفي عام 1962 رشح فيلم "اللص والكلاب" للمخرج كمال الشيخ، وفي عام 1963 رشح فيلم "أم العروسة" للمخرج عاطف سالم، وفي 1965 رشحت مصر فيلم "المستحيل" للمخرج حسين كمال، وفي العام التالي رشح فيلم "القاهرة 30" للمخرج صلاح أبوسيف.

في عام 1970 فيلم "المومياء" للمخرج شادي عبدالسلام، وفيلم "امرأة ورجل" في عام 1971 للمخرج حسام الدين مصطفى، وفي العام التالي فيلم "زوجتى والكلب"، ثم فيلم "إمبراطورية ميم"، بينما عام 1975 فيلم "أريد حلًا" للمخرج سيد مرزوق وفي العام التالي رشحت فيلم "على من نطلق الرصاص".

ورشح فيلم "أهل القمة" في عام 1981 وبعدها بثلاث سنوات ترشح فيلم "أرض الأحلام"، ومع بداية الألفية رشح في عام 2001 فيلم "أسرار البنات" للمخرج مجدي أحمد علي، وفي عام 2003 رشح فيلم "سهر الليالي" للمخرج هاني خليفة، وفي العام التالي رشح فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي، وبعد عامين يترشح فيلم "عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد.

وفي 2007 رشح فيلم "في شقة مصر الجديدة" المخرج محمد خان، ثم في العام التالي رشح فيلم "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة، وفي عام 2008 عاد المخرج داود عبدالسيد للترشح بفيلمه "رسائل البحر"، وفي 2011 رشح فيلم "الشوق" للمخرج خالد الحجار، وفي العام التالي فيلم "الشتا اللي فات" ثم فيلم "فتاة المصنع" عام 2014، وبعد مرور عامين ترشح فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب، ثم في العام التالي رشح فيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة.

وفي هذا السياق، رشح فيلم "رحلة 404" لجائزة الأوسكار بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكلتها نقابة المهن السينمائية، وهو من بطولة كل من، منى زكي، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.