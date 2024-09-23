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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 5 أطنان أسمنت ومواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط اسمنت وسلع تموينية
ضبط اسمنت وسلع تموينية
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شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية حملة بدائرة مركز ديرب نجم برئاسة احمد القواشتي مدير عام الإدارة بالإشتراك مع مفتشي الرقابة التجارية برئاسة عبد اللطيف النجار وسعيد الشرقاوى.. وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٠١٨٥ ديرب نجم ضبط ٦٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر وزن الواحدة ٥٠ كجم جملة ٣ طن والمحضر برقم ٢٠١٨٨ مجهول المصدر ٥٠ شيكارة ذرة فيشار تركي وزن الواحدة ٢٠ ك جملة ١طن.

كما تم  تحرير محضر برقم ٢٠١٨٦ لضبط ١٠ شكائر دقيق فاخر مجهول المصدر وزن الواحدة ٥٠ كجم جملة نصف طن والمحضر رقم ٢٠١٨٧ مجهول المصدر لضبط ٥٠ شيكارة مكرونة زنة الواحدة ١٠ كجم جملة ٥٠٠ كجم كما تم تحرير ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحية..

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الدعم لمستحقية الرقابة التجارية بتكثيف الحملات تموين الشرقية جهاز حماية المستهلك