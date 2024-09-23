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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمير الحرب الأفغاني دوستم يدعو إلى تحرك موحد لإنهاء حكم طالبان

عبد الرشيد دوستم
عبد الرشيد دوستم
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 دعا أمير الحرب الأفغاني المخضرم عبد الرشيد دوستم إلى تحرك موحد لإنهاء حكم طالبان في أفغانستان.


وبحسب شبكة البلقان الإخبارية، وجه دوستم دعوة للجماعات المعارضة لحركة طالبان إلى التوحد لإنشاء حكومة موازية في المنفى لأفغانستان ستتحرك لإخراج الجماعة المتشددة من السلطة.
وأشارت الشبكة إلى أن دوستم، الذي شكل مع شخصيات أخرى مناهضة لطالبان المجلس الأعلى للمقاومة لإنقاذ أفغانستان ومقره تركيا، أطلق نداءه بعد يومين من نشر توقعات للخبير السياسي الروسي أندريه سيرينكو بنشوب حرب أهلية في أفغانستان وخلص إلى أنه "لا شك في أن نظام طالبان سيسقط، وسوف يسقط قريبا نسبيا".
ودوستم البالغ من العمر سبعين عاما هو أوزبكي عرقي، وكان لفترة طويلة على رأس جيش خاص وله مكانة شبه أسطورية في أفغانستان، إذ قاتل مع كل من السوفييت والولايات المتحدة خلال عقود من الحروب التي لا تنتهي في أفغانستان.

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