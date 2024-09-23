أردوغان: نتنياهو يسعى لنشر الحرب في منطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة.

جاء ذلك خلال كلمة له مع ممثلي مؤسسات الفكر والرأي العام في الولايات المتحدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح أردوغان أن تركيا تتابع عن كثب المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم، والذين تجاوز عددهم 41 ألفًا، هم من النساء والأطفال.

وأشار إلى وجود كارثة إنسانية في غزة، حيث تم تهجير 1.9 مليون شخص، وتدمير 70% من موارد المياه و75% من المخابز، بالإضافة إلى أن 95% من المراكز الصحية تعرضت لأضرار. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 200 ألف منزل جزئيًا، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن.

وشدد أردوغان على أن من أولويات تركيا ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مع دعوته المجتمع الدولي للتحرك لمنع مساعي نتنياهو لنشر الحرب وزيادة الضغوط على إسرائيل.

كما تطرق إلى مكافحة الإرهاب، قائلًا: "نواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية من أجل أمن تركيا والمنطقة، وندعم سلامة أراضي جيراننا سوريا والعراق".