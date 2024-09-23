رئيس المصرف المتحد يكشف لـ«البوابة نيوز» إجراءات الطرح في البورصة

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات تمهيدًا لطرح المصرف المتحد في البورصة، وستركز هذه الإجراءات على التسويق وعرض المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في أسهم المصرف، حيث تُعتبر البورصة المصرية من أهم الأسواق الواعدة والمستقرة.

وأضاف القاضي، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز: نعمل حاليًا على إعداد خطة وإجراءات الطرح التي تمثل ميزة كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع المصرفي، الذي يعد من أكبر قطاعات التنمية الاقتصادية ويتيح الحصول على عوائد جيدة، خاصةً أنه يتداول بمضاعف ربحية جذاب.

وتابع: يمثل الطرح أحد الأهداف الاستراتيجية البنك المركزي المصري، الذي أنشأ المصرف المتحد من خلال الاستحواذ على ثلاث بنوك متعثرة وإعادة هيكلتها لتحويلها إلى الربحية. ويهدف أيضًا إلى التخارج التدريجي من ملكية بعض الأصول، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.

وأشار أشرف القاضي، إلى تعيين بيكر ماكنزي مستشارًا قانونيًا لعملية طرح المصرف المتحد في البورصة، وسي إي كابيتال مستشارًا ماليًا من قبل المساهمين.

البنك المركزي يطرح المصرف المتحد في البورصة

وكشف البنك المركزي المصري عن عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على الحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتوقع البنك المركزي المصري، الانتهاء من الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في الوقت المناسب.