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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم فتاة، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، وطوباس، وسلفيت تحديدًا بلدة حارس، التي يواصل الاحتلال عمليات التحقيق الميداني للعشرات من أهل البلدة.
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال ترافقها اعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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