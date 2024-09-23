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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الإعلام اللبناني ينتقد الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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انتقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبناني المهندس زياد المكاري الحرب النفسية التهويلية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تلقي عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو إلى إخلاء مكانهم.


وقال المكاري - في بيان نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم/ الاثنين/ - " إن هذا الأسلوب ليس غريبا على الاحتلال الاسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء".
وأكد أن العمل في وزارة الإعلام اللبنانية مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية التي تفوق أي رسائل أهمية في هذا الظرف الدقيق، داعيا إلى عدم إعارة الأمر أكثر مما يستأهل، علما أنه محل متابعة من الجهات المعنية.

زياد المكاري الحرب النفسية التهويلية الاحتلال الإسرائيلي