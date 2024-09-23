صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الأعلى، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت نقلًا عن مصدر أمني، بأن سلاح الجو سيشن هجوما واسع النطاق في لبنان الساعات المقبلة ومن المتوقع أن يرد حزب الله بنيران كثيفة على الشمال.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن حزب الله قد يضرب أهدافا في تل أبيب وسنكون مستعدين للرد.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتسعى دولة الاحتلال من خلال استهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج إلى تقديم نصرًا زائفًا إلى شعبها، في ظل فشلها على حسم معركتها في قطاع غزة، المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، وفرض نظريتها للردع رغم الدعم العسكري والاستخباري والسياسي والمالي الأمريكي الواسع.