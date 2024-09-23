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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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شهد  مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان حفل  تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الفنون الجميلة، وسط أجواء من البهجة والفخر.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، الدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون والمدير التنفيذي للمجمع، الدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فاطمة عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب الخريجين، والطلاب.

وهنأ الدكتور أشرف رضا الطلاب على إنجازهم، داعياً إياهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع.

و أكد الدكتور عمرو سامى على أهمية الدور الذي يلعبه خريجو الكلية في المجتمع حيث إن الفن ليس مجرد تعبير جمالي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيماً وأفكاراً تسهم في الارتقاء بالمجتمع. قائلا، أنتم اليوم سفراء الإبداع  وعليكم مسؤولية كبيرة في نشر الوعي الفني والثقافي في مختلف أرجاء وطننا الحبيب.

وأوصى الطلاب بترك بصمة إيجابية في عالم الفن والثقافة، والدعوة إلى مواصلة التعلم والإبداع، فالفنان الحقيقي لا يتوقف عن التطور والنمو."

يذكر أن هذا الحفل يعد حدثاً سنوياً بارزاً يجسد التزام جامعة حلوان بتخريج جيل من الفنانين المبدعين القادرين على إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

 

أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب بجامعة حلوان طلاب كلية الفنون الجميلة