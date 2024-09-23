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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط أشخاص بحوزتهم قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين بقصر النيل

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة قصر النيل .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها ، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم وإعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية ، وأضاف الطرف الثانى بإعتزامهم النصب والإحتيال على الطرف الأول. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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