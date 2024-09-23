كوريا الجنوبية تعلق الرحلات في مطار "إنتشون" مؤقتا بسبب بالونات القمامة الكورية الشمالية

أعلنت شركة مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، تعليق الرحلات في المطار الذي يقع غرب العاصمة سول، مؤقتا، بسبب بالونات القمامة الكورية الشمالية.



وقالت الشركة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - إنه تم رصد بالون محمل بالقمامة في الجو بالقرب من مطار إنتشون الدولي، غرب سول، وتم تعليق عمليات المدرجات بالمطار إلى حين التأكد من سقوطه في البحر.. موضحة أنه تم تعليق إقلاع وهبوط الرحلات مرة أخرى في أعقاب اكتشاف نفايات البالون في المستودع داخل المطار ومناطق العمليات الجوية ومحيطها، وتم استئناف الرحلات في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنها تعلق عمليات المدرجات لأسباب تتعلق بالسلامة إذا اقتربت بالونات القمامة من المطار إلى مسافة أقرب من مسافة معينة.

من جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 120 بالونا من مساء الأحد إلى

صباح اليوم /الاثنين/ في آخر عملية من هذا القبيل.

ومنذ أواخر شهر مايو، أطلق الشمال حوالي 5،500 بالون يحمل القمامة في أكثر من 22 مناسبة، ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون من كوريا الجنوبية إلى الشمال.