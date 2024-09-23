"الصحة اللبنانية": استشهاد وإصابة 21 شخصا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب البلاد

ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى إصابة 11 شخصا بجروح من بينهم حالة في العناية المركزة، و6 أشخاص احتاجوا الدخول إلى المستشفى و4 عولجوا في الطوارئ.



وأوضح المركز - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ - أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على جرود الهرمل، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 6 بجروح، من بينهم إثنان في العناية المركزة.

وأشار إلى أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عيناتا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح من بينهم حالتان استدعتا الدخول إلى المستشفى وحالة عولجت في الطوارىء، كما شهدت منطقة الزهراني غارات عنيفة آخرها على بلدات الغازية، ومغدوشة وقناريت والمنطقة بين عنقون ومغدوشة، بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت.