كريم يبدع في فن البورتريه.. درس الآداب وتميز فى الرسم وحصد العديد من الجوائز

امتلك كريم علاء عبد اللطيف الشربيني ابن محافظة الدقهلية والبالغ من العمر ٢٦عاما موهبة الرسم وخاصة البورتريه وحصد العديد من الجوائز.

يقول كريم؛ وهو الحاصل على ليسانس آداب نظم ومعلومات جامعة المنصورة؛ لـ"البوابة": البداية كانت من عمر 9 سنوات تقريبا حيث إنه كان يحب الرسم بشدة ويعمل دائما على تقليد الأشياء من حين لآخر حتى شاهد والده رسمة له ونالت إعجابه ومن هنا بدأت الرسالة الفنية ‏ واستمر بها ليحصد العديد من الجوائر، بالإضافة إلى أنه يستطيع رسم البورتريهات ولوحات مذهلة فى وقت قصير جدا.

وتابع كريم: تم تكريمي فى معرض إبداع الدولى تحت رعاية الرئيس السيسى؛ ومنذ أن أحببت الرسم أصبحت لدي قدرة كبيرة على التركيز فى رسم الخطوط الرفيعة التى تبرز ملامح الشخصيات وتحديد الألوان المناسبة، وحصلت على كورس وتعلمت فن التظليل ودمج الألوان سويا.

وأضاف: أحب الرسم بألوان خشب وسوفت باستيل وأكرليك، وسعيد جدا بمشاركة فى العديد من المسابقات ونجاحى فى تحقيق حلمى وقد طورت موهبتي من خلال مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعى وبقيت أرسم كل يوم بمختلف الخامات وبالفعل اشتركت فى العديد من المهرجانات والمسابقات.

وحصلت على المركز الأول في الفنون التشكيلية في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ فئة الرسم الزيتي وتمكنت من المشاركة في معرض الفنون التشكيلية معرض حلم الأرض 2020 في مدينة بروكسل البلجيكية في مبنى البلدية وشاركت في أكبر مسابقة للفنون التشكيلية في مصر للعرض المباشر على شاشة التليفزيون وهي مسابقة القبة، وتخطيت الفرزين الأول والثاني ووصلت إلى مرحلة الأداء الكامل. ‏وشاركت في معرض رسم مصر ٣‏ التصفيات النهائية ومسابقة إبداع ٤ لمراكز الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع 2023 المصعدة لتحكيم النهائي فى مجال الفنون التشكيلية ومعرض الفنون التشكيلية معرض حلم الأرض (٢) ٢٠٢٤ .

ويختتم كريم: أحلم بأن أكون فنانا كبيرا على المستوى العالمي وأشارك في رفع اسم مصر ويكون لدي جاليري كبير باسمي.

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