ضبط 194 مخالفة تموينية بالمنيا

اعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 194 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي هذا الإطار،قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 137 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -عدم وجود ميزان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات) و57 فى مجال الأسواق(عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج المجازر - سلع منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر).





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