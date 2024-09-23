تداول 13 ألف طن و696 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 696 شاحنة و380 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 403 شاحنة و83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 293 شاحنة و297 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت العبارة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2800 طن بضائع و286 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WEAV وعلى متنها 270 سيارة بوزن 540 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1164 راكب بموانيها.