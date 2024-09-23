تشييع جنازة اللواء رؤوف السيد بمسجد الثورة بعد صلاة العصر

يؤدى أهل ومحبو وقيادات حزب الحركة الوطنية، اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية عقب صلاة العصر بمسجد الثورة بطريق العروبة جامع السلطان حسين سابقا، ومن المقرر أن يتوارى جثمانه في مقابر العائلة بالقطامية بالقاهرة الجديدة.

وتوفى اللواء رؤوف السيد صباح اليوم الإثنين، ونعى حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رءوف السيد علي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الوطني والقيادة الحكيمة، قائلا في بيان النعي:"لقد عرفنا الفقيد قائداً وطنياً من الطراز الرفيع، لم يسعَ يوماً إلى مصلحة شخصية أو منفعة ذاتية، كان كل ما يشغل تفكيره هو مصلحة بلده ، كرّس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي، سواء في ميادين الشرف والواجب بالقوات المسلحة، أو من خلال قيادة الحزب بحكمة وتفانٍ في العمل العام، فقد كان مثالاً للنزاهة والقوة والحكمة في اتخاذ القرارات، واضعاً دائماً مصلحة مصر في مقدمة أولوياته .

وقال الحزب إننا في حزب الحركة الوطنية المصرية، نودعه اليوم بمشاعر الحزن والألم علي فراقه ، مشاعر ممزوجة بكل معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه من تضحيات وجهود عظيمة، ونعاهد روحه الطاهرة أن نواصل على دربه، ملتزمين بالمبادئ والقيم الوطنية التي آمن بها وسعى لتجسيدها على أرض الواقع، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.