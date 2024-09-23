"كيف تكون سفيرا للأمل؟" محاضرة بالمدرسة البطريركية اللاتينية بالأردن

انطلقت مبادرة سفراء الأمل في المدرسة البطريركية اللاتينية الهاشمي الشمالي بالأردن، تزامنًا مع يوم السلام العالمي .

وقُدّمت محاضرة عن أهمية العيش بسلام ، ودور سفراء الأمل في نشر السلام والأمل في المدرسة والبيت والمجتمع والعالم أجمع، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.

وتم الحديث مع الطالبات عن معنى وأهمية دور سفير الأمل لكل إنسان، لاسيما الضعفاء ككبار السن وذوي الحاجت الخاصة والفقراء واليتامى ومتشردي الحروب والمهاجرين. كما تمّ توضيح روحانية "تاليتا كوم" المنبثقة من قول السيّد المسيح في الإنجيل المقدّس: "يا صبية أقول لكِ قومي".

كما تمّ التطرّق إلى تأسيس مبادرة "ينابيع الأمل" انطلاقًا من شبكة "تاليتا كوم" في العالم كله، وفي الشرق الأوسط أيضًا في لبنان وسوريا ومصر والأردن.

الجدير بالذكر فقد تمّ تأسيس فريق "سفراء الأمل" في الأردن من خلال إطلاق الفوج الأول من طلبة مدارس الوردية الخمس في المملكة، والفوج الثاني من طلبة مدارس البطريركية اللاتينية في الجبيهة وماركا ومدرسة راهبات الوردية في جبل عمان والمصدار.

وقدّم مجموعة من طلاب سفراء الأمل في مدرسة لاتين ماركا خبرتهم الشخصية خلال السنة المنصرمة، متطرقين إلى استفادتهم الروحية والتربوية، وما هو دور سفير الأمل في المدرسة والبيت والمجتمع. كما قامت مدرسة اللاتين في الجبيهة، بإشراف المعلمة تالا طاشمان، بإحياء يوم السلام العالمي في المدرسة والصلاة من أجل السلام، لافتة إلى النتائج الوخيمة للحرب وانتهاك كرامة الإنسان.