ولي عهد الكويت يبحث في نيويورك مع عدد من الرؤساء والمسئولين المستجدات الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع عدد من الرؤساء والمسئولين الدوليين، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على هامش زيارته الحالية لنيويورك لحضور أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 وقمة المستقبل المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة.



وبحث ولي العهد الكويتي مع كل من رئيس غانا نانا أكوفو أدو، ووليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وكاي بي شارما اولي رئيس وزراء نيبال، ورئيس وزراء كومونولث جزر الباهاما إدوارد ديفيس، ورئيسة الاتحاد السويسري فيولا امهيرد، خلال لقاءات منفصلة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة،وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى ولي عهد الكويت مع رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، وبحث معهم سبل تطوير العلاقات المشتركة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

على صعيد آخر، شارك وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم / الاثنين/ على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة نيويورك.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان اليوم/ الاثنين / أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.