"الجارديان": حزب الله يدخل معركة مصيرية مع إسرائيل وسط مطالبات عالمية للطرفين بضبط النفس

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه بعد اشتعال الموقف بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، بات من المؤكد أن حزب الله يدخل معركة مصيرية مع إسرائيل في الوقت الذي تطالب فيه جميع دول العالم الطرفين بضبط النفس.



وأشارت الصحيفة - في تقرير إخباري، شارك في كتابته لورينزو توندو وويليام كرسيتو - إلى أن الطرفين يقومان بعمليات تصعيدية تنذر بعواقب وخيمة؛ مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من أن المنطقة بأسرها أصبحت على وشك الانزلاق إلى كارثة محققة.

وأوضح التقرير أن حزب الله أعلن بالفعل دخوله في معركة مصيرية مفتوحة مع إسرائيل في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجمات صاروخية على جنوب لبنان، بينما تناشد دول العالم الطرفين بتجنب نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان كان الأعنف منذ ما يقرب من عام؛ مما دفع ما يقرب من 100 ألف من سكان القرى الحدودية اللبنانية إلى الفرار نحو الشمال، بينما ردت جماعة حزب الله بهجمات صاروخية هي الأوسع منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم - أمس الأحد خلال مراسم جنازة أحد قادة حزب الله الذي لقي مصرعه مع 44 آخرين جراء القصف الإسرائيلي - والتي أكد فيها أن تهديدات إسرائيل لن تثنيهم عن الاستمرار في حرب مفتوحة وأنهم مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تلك التطورات، حيث أعرب عن مخاوفه من أن "تتحول لبنان إلى غزة أخرى"، معربا كذلك عن قلقه البالغ من النبرة التي يستخدمها الطرفان والتي وصفها بأنها لا تدل على نية حقيقية لوقف التصعيد والتوصل لحل سلمي.

وفي الوقت نفسه،أكد المتحدث الرسمي لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن تصعيد الموقف الحالي ليس في مصلحة إسرائيل، مؤكدا ضرورة التوصل لحل سلمي وأن الفرصة ما زالت سانحة للوصول إلى هذا الحل.

وعلى الصعيد الأوروبي، طالب الاتحاد الأوروبي بوقف عاجل لإطلاق النار وبذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل لحل لتلك الأزمة، معربا عن قلقه البالغ من ذلك التصعيد في المنطقة.

ولفت التقرير - في الختام - إلى الكلمة التي ألقاها وزير خارجية بريطانيا دافيد لامي في المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني، والتي أكد فيها على أن وقف إطلاق النار يتيح الفرصة للتوصل لتسوية سلمية للصراع وتحقيق الأمن للطرفين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء.