محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 1200 في 7 تخصصات وقرارات للعلاج بمركز ناصر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "السبت والأحد 21و22 سبتمبر الجاري"بقرية على زيدان مركز ناصر من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1210 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 112 ،معمل طفيليات 43 ، حالات الأشعة العادية 10،استصدار 3 قرارات نفقة دولة، تحويل 3 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية 40 حالة

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160. مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة- سرطان الثدى -سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 250 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3305 خدمة

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل