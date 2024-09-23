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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس بكنيسة القيامة ببروكلين

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
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ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة القيامة، ببروكلين، بولاية نيويورك الأمريكية.

شارك في الصلاة المونسينيور فرنسيس فايز، راعي الكنيسة، الذي ألقى كلمة رحب فيها البطريرك، ثم تحدث في كلمته عن تاريخ تأسيس الكنيسة، وأعمال التجديد، التي طرأت عليها.

وفي كلمة العظة، تأمل الأنبا إبراهيم إسحق في قراءات اليوم، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي تتم، داخل الكنيسة هي من أجل بناء المُعمد، أي الإنسان على جميع المستويات.

وَعقب اَلْقُدَّاسُ الإلهي، أقيم حَفْلَ اَلِافْتِتَاحِ اَلرَّسْمِيِّ اَلْكَبِيرِ لِقَبْوِ اَلْكَنِيسَةِ، اَلَّذِي تَمَّ تَجْدِيدُهُ بَعْدَ اَلْأَضْرَارِ اَلَّتِي خَلَّفَهَا إِعْصَارُ إِيدَا، بِفَضْلِ جُهُودِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ مِنْ اَلْعَمَلِ اَلدَّؤُوبِ وَالْمُخْلِصِ.

الجدير بالذكر أن اَلْمِسَاحَةُ اَلَّتِي تَمَّ تَجْدِيدُهَا سَتَتَحَوَّلُ إِلَى مَكَانٍ نَابِضٍ بِالْحَيَاةِ يَسْتَقْبِلُ الْفَعَّالِيَّاتُ، وَالْمُنَاسَبَاتُ اَلْمُخْتَلِفَةُ.

الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الأقباط وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة الكاثوليك كنيسة القيامة بروكلين نيويورك