ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( OURANIA LUCK ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل : 8800 طن يوريا و 520 طن ملح و 250 طن مولاس و 713 طن اسمنت و 16181 طن كلينكر و 3100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49790 طن تشمل : 11142 طن حديد و 2800 طن بازلاء و 1800 طن خردة و 20952 طن قمح و 1077 طن خشب زان و 12019 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 814 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4126 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96543 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220622 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3743 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية و شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4367 حركة .

ومن جانبه اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافه مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية الى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم