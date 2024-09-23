محافظ كفرالشيخ: نقل الباعة الجائلين من شارعي بورسعيد والنقراشي

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم نقل الباعة الجائلين من شارعي بورسعيد والنقراشي وتسكينهم فى السوق الحضري الجديد بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري، وإعادة تنظيم الشوارع الحيوية بالمحافظة، وتحقيق السيولة والحركة المرورية، وتسهيل مرور المواطنين.

وأشار المحافظ إلى انه تم نقل تسكين عدد 47 بائع من الباعة الجائلين، منهم 23 بائع خضروات وفاكهة، و19 بائع خردوات، و5 بائع أسماك، وتم إزالة جميع العشوائيات، والتعديات، والاشغالات، وتم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم التعدي على الشارع العام الذي هو حق للمارة من المواطنين.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على الحفاظ على نظافة الأسواق الحضرية، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ إلى الأسواق المطورة، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، ومواجهة الإشغالات، والأسواق العشوائية لتحقيق الانضباط المروري، وتوفير فرص العمل، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وتعزز المظهر الحضاري لأبناء المحافظة.

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