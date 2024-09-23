معسكر حياة كريمة يزور الأماكن الأثرية في دمياط

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في دمياط، معسكر أبناء قرى حياة كريمة بمركز التعليم المدنى دمياط الجديدة لليوم الثانى علي التوالي لعدد ٦ محافظات الفيوم -بنى سويف- المنيا -كفر الشيخ - البحيرة -شمال سيناء لعدد ١٥٠ طليع وطليعة.

وتضمن البرنامج الذهاب لمدينة عزبة البرج لزيارة المزار الاثرى طابيه عرابى ، وبعد ذلك التوجه لمدينه دمياط لزياره أقدم ثانى مسجد في أفريقيا مسجد عمرو بن العاص بحضور مديح حماد وكيل المديرية للشباب و الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الاوقاف بدمياط و مختار القزاز من هيئه آثار دمياط ، مساءا توجهت جميع الأفواج إلى مدينة رأس البر للتمتع بالأجواء الساحرة

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية وإشراف مديح حماد وكيل المديرية للشباب .

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تنفيذ برنامج رياضي وذلك فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويق وشمال سيناء .

فيما وقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن بدء فاعليات نادى البحث عن وظيفة بمركز شباب استاد دمياط يستمر لمدة 10 أيام ويهدف إلى تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

وعقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهات المشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان» خلال أسبوعها الأول، وجاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات بالمحافظة، وممثلي جامعة دمياط والأوقاف.

واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بالإستماع إلى كافة المعوقات التي تواجه الجهات المشاركة في المبادرة،حيث تم تقديم عدد من الخدمات على المواطنين بعدد من القري منذ بدء انطلاق المبادرة، ومتابعة رد فعل للأهالي علي الخدمات، وشددت على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة