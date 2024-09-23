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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يكشف حقيقة منع طفلة من السفر بمطار الغردقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بمطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.
 وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة المشار إليها للبلاد وبصحبتها والدتها وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها وتم السماح لهما بدخول البلاد دون ثمة مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى.. كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.
 وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.
 

مصدر أمني جماعة الاخوان الارهابية مطار الغردقة الدولي