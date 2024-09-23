الولايات المتحدة تهنئ الرئيس السريلانكي المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الاثنين/ الرئيس السريلانكي المنتخب أنورا كومارا ديساناياكي، على فوزه في الانتخابات الرئاسية السريلانكية، حسبما أكدت نتائج التصويت الذي جرى أمس.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، "نشيد بشعب سريلانكا لممارسته السلمية لحقه في التصويت.. أن هذه الانتخابات هي شهادة على قوة المؤسسات الديمقراطية في سريلانكا والتزام مواطنيها بتشكيل مستقبلهم من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم سريلانكا في بناء مجتمع مستقر ومزدهر ومتماسك.. ونتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب أنورا كومارا ديساناياكي لتعزيز علاقاتنا الثنائية، والتي تستند إلى القيم الديمقراطية المشتركة واحترام السيادة الوطنية.. ونتطلع أيضا إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأمن والتعاون الأعمق بين بلدينا".

