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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أشخاص بالقاهرة بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط اشخاص بالقاهرة
ضبط اشخاص بالقاهرة بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والإ
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أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلًا من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم عدد 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، طرف ثان ( 6 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم واعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية، وأضاف الطرف الثانى باعتزامهم النصب والاحتيال على الطرف الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة قطع أثرية