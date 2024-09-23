انخفاض في درجات الحرارة ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

بدأت أولى أيام فصل الخريف، وشهدت محافظة الإسكندرية أجواء رطبة معتدلة على جميع أحياءها، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، والتي سجلت اليوم 26 درجة مئوية، ونسبة رطوبة وصلت إلى 57 % بمعدل عشر درجات أقل من الأيام الماضية.

وأعلنت مؤخرًا الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تساقط للأمطار الخفيفة على طول السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تستمر خلال اليوم على فترات متقطعة و تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ان استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج على يواحل البحر الأبيض المتوسط، كما انخفضت نسب الاشغال على الشواطئ منذ بداية العام الدراسي الجديد.

ورفعت الراية الصفراء على شواطئ القطاعين الشرقي و القطاع الغربي، لذا حذرت من عدم إتباع تعليمات المنقذين و السباحة في ألأماكن المخصصة، كما أكدت على أن الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم.

وطالبت المصطفين الالتزام بعدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، أو الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظاً على الآداب العامة للطريق، يسمح باستخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.