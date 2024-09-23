صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 31,158.77 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.47%، وصولًا إلى مستوى 2,993.09 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.05%، وصولًا إلى 7,310.72 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 10,429.43 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.74% وصولًا لمستوى 6,169.8 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 38,309.46 نقطة، وأيضًا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.36%، مسجلًا 13,506.45 نقطة.