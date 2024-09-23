«أردوغان»: تركيا تواصل جهودها لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا تواصل جهودها الصبورة لإحلال السلام في أوكرانيا، في ظل تآكل نظام الأمن العالمي.



وأثناء زيارته الحالية للولايات المتحدة، أشار أردوغان إلى أن الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث، تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي. ولفت إلى أن تحقيق السلام الدائم يتطلب إعطاء الأولوية للدبلوماسية منذ اليوم الأول للصراع.

وأكد أردوغان: "كل قطرة دم تُراق وكل يوم من أيام الصراع تُعتبر خسارة كبيرة، لذا نواصل جهودنا من أجل السلام العادل". وأضاف أن النظام الأمني العالمي يعاني من فقدان الفعالية والمصداقية، وأن المؤسسات المسؤولة عن ضمان السلام والأمن تُظهر فشلًا أخلاقيًا واضحًا.

كما أشار الرئيس التركي إلى وجود جماعات ضغط معينة كانت تعارض المفاوضات لحل النزاع الأوكراني في إسطنبول عام 2022، مشددًا على أن هذه الجماعات تسعى لتحقيق مآربها الخاصة.

واختتم أردوغان بالقول: "لقد بذلنا جهودًا لحل النزاع الأوكراني، وأثبتت المفاوضات في إسطنبول نجاح الدور النشط الذي تلعبه تركيا في هذا السياق".



