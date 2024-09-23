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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بكفرالشيخ

في إطار مبادرة مصر بلا غرقي

دورة أنقاذ الغرقي
دورة أنقاذ الغرقي بكفرالشيخ
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تابع، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات انطلاق دورة إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية لأعضاء فرق الجوالة بنادى سخا بكفرالشيخ، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الدورة تستمر حتي 26 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة "مصر بلا غرقى" وتهدف إلى تأهيل المشاركين لسوق العمل والتدريب على تحقيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة.

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