فوز "أنورا كومارا ديساناياكي" بالانتخابات الرئاسية في سريلانكا

أعلنت مفوضية الانتخابات في سريلانكا، فوز "أنورا كومارا ديساناياكي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم /السبت/ الماضي، بعد حصوله على 42.3% من أصوات الناخبين.



وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الاثنين/ - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن كومارا ديساناياكي، صاحب الميول الماركسية، حصد أصوات 5.6 مليون شخص، بينما جاء زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا في المرتبة الثانية بعد حصوله على 32.8% من أصوات الناخبين، فيما حل الرئيس رانيل ويكريمسينجه ثالثا بعد أن حصد 17% من الأصوات.

وأوضحت مفوضية الانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 75%، فيما سيواجه الرئيس الجديد مهمة النهوض بالاقتصاد الهش بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها الدولة الجزيرة منذ عقود.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء السريلانكي دينيش جوناواردينا استقالته بعد يوم من فوز ديساناياكي بالانتخابات الرئاسية.

وتولى جوناواردينا (75 عامًا) منصب رئيس الوزراء في يوليو 2022، بعد فرار الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقال جوناواردينا - في رسالة نُشرت على موقع (إكس) - "أبلغكم بكل احترام أنني سأستقيل من منصبي كرئيس للوزراء"، معرًبا عن شكره لويكرمسينج على الدعم الذي قدمه له خلال فترة ولايته.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن جوناواردينا أرسل بالفعل استقالته إلى الرئيس المنتخب ديساناياكي.

كانت سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في أبريل 2022 بعد نفاد العملات الأجنبية، فيما أجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس حينذاك جوتابايا راجابكسا على التنحي.