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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن 80 غارة على مناطق بجنوب لبنان

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 80 غارة استهدفت مناطق وأطراف عدد من البلدات جنوبي لبنان.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ويسعى الاحتلال من خلال استهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج إلى تقديم نصرًا زائفًا إلى شعبها، في ظل فشلها على حسم معركتها في قطاع غزة، المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، وفرض نظريتها للردع رغم الدعم العسكري والاستخباري والسياسي والمالي الأمريكي الواسع.

حزب الله الطائرات الحربية الإسرائيلية لبنان القاهرة الاخبارية إسرائيل قطاع غزة