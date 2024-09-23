ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب رئيس الوزراء يصل أسوان لعقد مؤتمر صحفي لكشف أسباب الإصابات بالنزلات المعوية

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يصل أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان صباح اليوم، الاثنين، وكان فى استقبالهم بمطار أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن المقرر أن يعقدا وزيرا الصحة والإسكان، مؤتمراً صحفيا، بديوان عام محافظة أسوان، للحديث عن حالات الإصابة بالنزلات المعوية التى شهدتها محافظة أسوان فى الفترة الأخيرة.

إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان، ويعلن المؤتمر أيضا ⁠انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات، بعد التقارير الواردة عن أن المستشفيات شبه خالية.

نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة مؤتمرا صحفيا إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية أخبار محافظة أسوان