ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مستشفى القناطر الخيرية تحصل على شهادة اعتماد الجودة من الـ GAHAR

مستشفى القناطر الخيرية
مستشفى القناطر الخيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان،حصول مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على اعتماد GAHAR  كأول مستشفى عام حكومي ، تابع لقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة ، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، والاستعداد لتطبيقها في جميع المحافظات تباعا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى إلى اعتماد جميع المنشآت الطبية التابعة لها ، وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية«GAHAR»والمعتمدة دولياً من الإسكوا، وذلك بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

من جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القطاع ، يعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بكافة المستشفيات التابعة له ، من خلال التحسين المستمر لتلك الخدمات ، بما يضمن سلامة وأمان المريض ، وذلك ترسيخا لثقافة الجودة.

جدير بالذكر أن شروط الحصول على الاعتماد «GAHAR»، تتضمن تحسين سلامة المرضي في المنشآت الصحية ، بما يتطابق مع كل المتطلبات الوطنية للسلامةNSR، بجانب تحقق متطلبات الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضاء المنتفعين، بالإضافة إلى تحقيق أداء احترافي مستقر للمنشأة في كافة أقسامها ، وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات وجميع الحالات.

اعتماد GAHAR أعلنت وزارة الصحة والسكان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد التأمين الصحي الشامل بمحافظة القليوبية شهادة اعتماد الجودة قطاع الطب العلاجي مستشفى القناطر