"التطوير المؤسسي" في البرنامج التدريبي الرابع للتأهيل لمنصب عميد كلية بجامعة أسيوط

يُنظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ البرنامج التدريبي الرابع لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب (عميد كلية)، في الفترة من 22 إلي 25 من سبتمبر 2024، تحت إشراف: الدكتور جابر مجاهد مدير المركز.

وشهد البرنامج التدريبي، انعقاد جلسة علمية عن التطوير المؤسسي؛ في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات؛ والمتقدمين لشغل منصب عميد.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة علي تطوير كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وإعداد البرامج التدريبية، والمهنية اللازمة؛ لإكسابهم القدرات والمهارات المهنية؛ لتأدية المسئوليات والوظائف الإدارية علي أفضل وأعلي مستوي؛ لخدمة طلابها، وتحقيق التقدم المنشود لها على مستوى الجامعات العربية والأجنبية، لافتاً أن التدريب وتأهيل المرشحين، يتم من خلال؛ نخبة من الأساتذة المتخصصة في المجالات المختلفة، وعلى مدار 4 أيام متواصلة، وفقا لإستراتيجية الجامعة الساعية إلى تطبيق معايير الجودة في كافة قطاعات، وكليات الجامعة.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم- خلال الجلسة العلمية- إلي دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تقديم خدمات شاملة للمجتمع؛ من رعاية صحية، وتعليمية، وندوات، وأنشطة توعوية للمجتمع، واستحداث المراكز، والوحدات ذات الطابع الخاص، وتشكيل لجان متخصصة في مجالات العمل المجتمعي، والبيئي، فضلاً عن نشر الثقافة، ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم؛ ورش عمل، وبرامج تدريبية، وأنشطة مجتمعية، وإطلاق العديد من: القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتنموية؛ للمراكز، والقرى الأكثر احتياجاً، مستعرضاً: كيفية ربط البحث العلمى باحتياجات قطاعات الإنتاج، والخدمات، وكذلك تفعيل التعاون الإقليمي، والدولي بين المراكز والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة، منوهاً أن قطاعات الجامعة تعمل متكاتفةً فى إنجاز استحقاقات التنمية المستدامة، وتحقيق ورؤية مصر 2030.