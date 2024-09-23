جالانت: أطلعت وزير الدفاع الأمريكي على تقييمنا للموقف بشأن تهديدات حزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد أنه أطلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على تقييم بلاده للموقف بشأن تهديدات حزب الله.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران؛ حيث كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ويسعى الاحتلال من خلال استهداف قادة المقاومة الفلسطينية في الخارج إلى تقديم نصرًا زائفًا إلى شعبها، في ظل فشلها على حسم معركتها في قطاع غزة، المتواصلة منذ نحو 10 أشهر، وفرض نظريتها للردع رغم الدعم العسكري والاستخباري والسياسي والمالي الأمريكي الواسع.